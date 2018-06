Auch Grüne im Europaparlament üben scharfe Kritik an Einigung zu Migration

Pro Asyl bezeichnet EU-Treffen in Brüssel als "Gipfel der Inhumanität"

Berlin (AFP) - Pro Asyl hat das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel als "Gipfel der Inhumanität" kritisiert. Die Politiker ließen "jegliches Mitgefühl mit Verfolgten vermissen", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Freitag. "Gefolterte und Verfolgte einfach so in Europa wegzusperren ist inhuman." Er bezeichnete die geplanten Aufnahmezentren innerhalb der EU sowie Auffanglager außerhalb der Staatengemeinschaft als "Lager der Hoffnungslosigkeit".

Junge Flüchtlinge auf einem Rettungsschiff © AFP

Darüberhinaus kritisierte er die vereinbarte Stärkung der Küstenwache im Transitland Libyen als "Anschlag auf das Recht auf Asyl und die Europäische Menschenrechtskonvention". Das Recht auf Asyl und die Prüfung der Fluchtgründe in einem rechtsstaatlichen Verfahren sollten "verhindert werden", prangerte Burkhardt an.

Auch die Grünen in Europaparlament übten scharfe Kritik an der Vereinbarungen. "Dieser Gipfel beerdigt das Recht auf Asyl in Europa", erklärte die Ko-Fraktionsvorsitzende Ska Keller. Sie warf den Staats- und Regierungschefs vor, der "rechtsextremen Agenda" zu folgen. "Flüchtlinge sollen in Zukunft kaum mehr eine Chance haben, auf europäischem Boden Asyl zu beantragen."

Der CSU-Politiker Manfred Weber erklärte hingegen, der EU-Gipfel habe "einen großen Schritt in zu einer besseren Migrationspolitik" gemacht. Europa stehe "für Humanität gegenüber Menschen in Not, Entschiedenheit im Außengrenzenschutz und gegen illegale Migration sowie Solidarität untereinander", erklärte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament.

Es sei "gut", dass die EVP-Forderung nach mindestens 10.000 Frontex-Einsatzkräften aufgegriffen worden sei. Die EU zeige Handlungsfähigkeit, "nicht zuletzt auch, weil CDU und CSU gemeinsam Druck machen". Die österreichische Ratspräsidentschaft müsse diesen Weg jetzt "entschlossen und zügig" fortsetzen.

Der am frühen Freitagmorgen gefundene Kompromiss sieht "eine neue Herangehensweise" durch die Schaffung von Auffanglagern für Flüchtlinge auch außerhalb der EU vor - obgleich die EU dafür noch kein Land gefunden hat. Zudem soll die Zahl der Beamten der Grenzschutzbehörde Frontex erhöht und ihr Mandat "verbessert" werden.

Aufnahmezentren innerhalb der EU sollen zudem das Hauptankunftsland Italien entlasten. Aus Seenot gerettete Migranten sollten "auf Grundlage gemeinsamer Anstrengungen" in von Mitgliedstaaten freiwillig eingerichtete "kontrollierte Zentren" gebracht werden, heißt es in den Gipfelschlussfolgerungen. Dort solle "mit voller EU-Unterstützung" überprüft werden, ob es sich "um irreguläre Migranten, die zurückgebracht werden" handelt oder um Schutzbedürftige.