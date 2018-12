Forderung vor Ministerpräsidentenkonferenz - Warnung vor neuen Unsicherheiten

Pro Asyl fordert Nachbesserungen bei geplantem Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung

Frankfurt/Main (AFP) - Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat vor der Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch in Berlin Nachbesserungen beim geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz gefordert. In seiner jetzigen Form greife der Gesetzentwurf mit Blick auf hierzulande lebende Asylbewerber und Geduldete zu kurz, teilte Pro Asyl in Frankfurt am Main mit.

Die Organisation kritisierte, die Regelungen in dem vor etwa zwei Wochen vorgelegten Gesetzentwurf sorgten für "weitere Unsicherheit" bei jenen, die schon erste Schritte bei der Integration in den Arbeitsmarkt gegangen seien. Außerdem drohe das neue Gesetz jene Arbeitgeber zu frustrieren, die sich bereits darum bemühten, Flüchtlinge einzugliedern.

Konkret kritisierte Pro Asyl, dass viele Flüchtlinge die geplanten Hürden für eine sogenannte Beschäftigungsduldung kaum überwinden könnten. Zudem sei eine problematische Ausweitung von Arbeitsverboten für bestimmte Gruppen vorgesehen. Die Ministerpräsidenten der Länder kommen am Vormittag Mittwoch zu ihren Beratungen zusammen. Auf der Tagesordnung steht dabei unter anderem auch die Flüchtlingspolitik.