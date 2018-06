Auswärtiges Amt sieht eine "weiterhin volatile Sicherheitslage"

Pro Asyl fordert als Reaktion auf Lagebericht Abschiebestopp nach Afghanistan

Berlin (AFP) - Als Reaktion auf den neuen Bericht der Bundesregierung zur Sicherheitslage in Afghanistan fordert die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl einen Stopp der Abschiebungen in das Krisenland. "Wir müssen davon ausgehen, dass sowohl die ablehnenden Asylbescheide als auch die Abschiebungsentscheidungen aufgrund dieser Neubewertung der Lage haltlos sind", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Samstag. Nötig sei zudem eine Neubewertung aller in den letzten Jahren abgelehnten Anträge von Asylsuchenden aus Afghanistan.

Kinder in Afghanistans Hauptstadt Kabul © AFP

Die Bundesregierung spricht in dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Bericht von einer "weiterhin volatilen Sicherheitslage" in Afghanistan. Die afghanische Regierung sei sich ihrer Schutzverantwortung für die eigene Bevölkerung bewusst, "ist allerdings nicht immer in der Lage, diese auch effektiv umzusetzen", heißt es in dem Dokument.

"Die Sicherheitslage in Afghanistan weist starke regionale Unterschiede auf", beschreiben die Experten des Auswärtigen Amts die Lage. "Provinzen und Distrikten mit aktiven Kampfhandlungen stehen andere gegenüber, in denen die Lage trotz punktueller Sicherheitsvorfälle vergleichsweise stabil ist."

Das Justizsystem funktioniert aus der Sicht des Auswärtigen Amts "nur sehr eingeschränkt". Auch die Verwaltung sei "nur eingeschränkt handlungsfähig; die Ausbildung von Justiz- und Vollzugsbeamten weist erhebliche Mängel auf".

Die humanitäre Lage bleibe "schwierig", heißt es in der 31-seitigen Bewertung. "Die Versorgung von hunderttausenden Rückkehrern, vor allem aus den Nachbarländern Iran und Pakistan, und Binnenvertriebenen stellt das Land vor große Herausforderungen." Hinzu komme die "chronische Unterversorgung" der Bevölkerung in Konfliktgebieten.

Das Auswärtige Amt hatte den neuen Lagebericht zu Afghanistan am Donnerstag dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), den Verwaltungsgerichten und den Landesinnenbehörden zur Verfügung gestellt. Er dient den Behörden bei ihrer Entscheidung über Asylanträge und Abschiebungen von Afghanen als Informationsgrundlage. Offiziell veröffentlicht wird der Bericht nicht.