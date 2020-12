Hinweis auf wachsenden Taliban-Einfluss und Corona-Pandemie

Pro Asyl warnt vor neuer Sammelabschiebung nach Afghanistan

Frankfurt/Main (AFP) - Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat vor einer nach ihren Informationen am Mittwoch geplanten Sammelabschiebung nach Afghanistan gewarnt. "Dass trotz Pandemie und katastrophaler Sicherheitslage nun wieder nach Afghanistan abgeschoben werden soll, ist unverantwortlich", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Sonntag in Frankfurt am Main. "Abschiebungen nach Afghanistan sind Abschiebungen in lebensgefährliche Zustände", kritisierte er das Vorgehen der Regierungen von Bund und Ländern.

Aufräumen nach Raketenangriffen auf Kabul am Samstag © AFP

Laut Pro Asyl soll am Mittwoch ein neuer Abschiebeflug vom Flughafen Leipzig/Halle aus nach Kabul starten. Wegen der Corona-Pandemie hatte es seit März keine solchen Flüge gegeben. Dass diese nun wieder aufgenommen werden sollten, kritisierte Burkhardt als "Tabubruch". Er wies darauf hin, dass in Afghanistan eine neue Herrschaft der radikalislamischen Taliban bevorstehe und das Land derzeit zudem schwer von der Corona-Pandemie betroffen sei.

Von deutscher Seite aus hätte der Flug eigentlich bereits im November stattfinden sollen. Er sei damals aber wegen Bedenken der afghanischen Regierung abgesagt worden. Pro Asyl verwies dazu auf eine Einschätzung des Afghanistan-Experten Thomas Ruttig, wonach die Regierung in Kabul ihre Haltung deswegen geändert habe, weil Ende November auf einer Geberkonferenz in Genf neue Finanzhilfen für das Land zugesagt und im Gegenzug eine gemeinsame "Bekämpfung illegaler Migration" vereinbart worden sei.