Vier weitere Parteien im Parlament

Prognose: Selenskyjs Partei bei Wahl in der Ukraine mit 44 Prozent vorn

Kiew (AFP) - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der Ukraine liegt die Partei von Staatschef Wolodymyr Selenskyj klar in Führung. Prognosen sahen die neu gegründete Partei Diener des Volkes nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend bei knapp 44 Prozent der Stimmen. Vier weitere Parteien schafften demnach den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug ins Parlament in Kiew.

Parteichef Dmitro Rasumkow © AFP

Die "wichtigsten Prioritäten" der künftigen Regierungspolitik seien die Beendigung des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine, die Rückholung der Gefangenen und der Kampf gegen die Korruption, sagte Selenskyj in der Parteizentrale.

Beobachter gehen davon aus, dass Selenskyjs Partei sich Koalitionspartner wird suchen müssen. An zweiter Stelle in den Umfragen lag vor der Wahl die Russland-freundliche Oppositionsplattform - Für Leben. Chancen auf einen Einzug ins Parlament hat auch die neu gegründete Partei Golos von Rockstar Swjatoslaw Wakartschuk.