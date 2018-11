Volksabstimmung gibt wohl grünes Licht für Versicherungsdetektive

Prognosen: Schweizer lehnen Subventionen für Kühe mit Hörnern ab

Genf (AFP) - Schweizer Bauern, die Kühe mit Hörnern halten, bekommen auch künftig keine zusätzliche Unterstützung vom Staat. Bei einer Volksabstimmung über das umstrittene Entfernen von Kuhhörnern stimmten am Sonntag 53 Prozent der Teilnehmer gegen die sogenannte Hornkuh-Initiative des Bergbauern Armin Capaul, wie das Meinungsforschungsinstitut gfs.bern auf der Grundlage erster Hochrechnungen mitteilte.

Eine Kuh des Schweizer Bergbauern Armin Capaul © AFP

Capaul, der in Perrefitte im Kanton Bern Kühe hält, hatte mehr als 100.000 Unterschriften für sein Anliegen gesammelt und war in der Schweiz so zu einem Medienstar geworden. Verbieten lassen wollte er das Entfernen von Kuhhörern nicht. Er forderte aber, dass Bauern, die ihren Kühen und anderen Weidetieren nicht die Hörner entfernen, zusätzliche staatliche Subventionen bekommen. Umwelt- und Tierschützer stellten sich hinter die Initiative, die Regierung sprach sich aber für ein Nein aus.

Bei einer zweiten Abstimmung gaben die Schweizer am Sonntag den Sozialversicherungen grünes Licht, Versicherte bei Verdacht auf Missbrauch durch Detektive überwachen zu lassen. Die Schweizer Regierung hatte im März ein Gesetz verabschiedet, das die heimliche Überwachung von Versicherten ermöglicht, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen unrechtmäßigen Bezug von Leistungen vorliegen. Nach Angaben von gfs.bern stimmten den Hochrechnungen zufolge nun 67 Prozent der Teilnehmer für das Gesetz.

Eine dritte Initiative der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP), die der Schweizer Justiz immer Vorrang vor der internationalen Justiz geben wollte, hatte dagegen keinen Erfolg. Für die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative stimmten den Angaben zufolge nur 33 Prozent der Teilnehmer.