Projekt "Brückenbau – Vielfalt begegnen!" erhält Nationalen Integrationspreis

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung zeichnet heute das Projekt "Brückenbau - Vielfalt begegnen!" mit dem Nationalen Integrationspreis aus. Die Organisation hilft Menschen, die in ihrer Heimat oder auf der Flucht Schlimmstes erlebt haben, und baut Brücken zwischen Religionen und Kulturen. Verliehen wird die Auszeichnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um 16.30 Uhr.

Junge Flüchtlinge in einer Auffangeinrichtung © AFP

In dem Projekt unterstützen arabisch-israelische, jüdisch-israelische und deutsche Spezialisten gemeinsam die Integration und psychosoziale Versorgung von Flüchtlingen. Psychologen, Sozialarbeiter oder Kunsttherapeuten beraten Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Derzeit nehmen bereits über 6000 Schutzsuchende an dem Projekt teil. Träger des Projekts sind die Hilfsorganisation IsraAID Germany und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.