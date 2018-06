Aktivisten vermuten politische Gründe für Absage von Mietvertrag

Projekt homosexueller Fußball-Fans in Russland muss sich neue Bleibe suchen

St. Petersburg (AFP) - Ein Treffpunkt schwuler und lesbischer Fußballfans in St. Petersburg hat sich kurzfristig eine neue Bleibe suchen müssen. Die Besitzer des Gebäudes, in dem das Zuschauerprojekt "Diversity House" während der Fußball-WM unterkommen sollte, habe praktisch in letzter Minute abgesagt, teilten die Veranstalter am Samstag mit. Aktivisten vermuteten politische Gründe hinter der Absage. Die Diskriminierung von Homosexuellen ist in Russland an der Tagesordnung.

LGTB-Kundgebung in St. Petersburg © AFP

Das internationale Anti-Diskriminierungsnetzwerk FARE, das an dem Projekt beteiligt ist, sprach von einer "politischen Attacke". Sie zeige, "wie die Debatte über Menschenrechte in Russland durch mächtige konservative Kräfte bedrängt" werde. Die kurzfristige Kündigung einer Mietvereinbarung sei in Russland ein häufiges Mittel, mit denen "Behörden politische Aktivitäten unterbinden, die nicht zu ihren politischen Ansichten passen".

Die Organisatoren des "Diversity House" fanden nach Angaben einer örtlichen Aktivistin kurzfristig eine andere Unterkunft in zentraler Lage in St. Petersburg. Es soll als Treffpunkt und Zuschauerraum für WM-Fans dienen, die sexuellen oder anderen Minderheiten angehören. Ein ähnliches Projekt hat auch in Moskau geöffnet.