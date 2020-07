Dröge: "Zeichen der Konfrontation"

Protestanten sehen großen Schaden in Umwandlung der Hagia Sophia in Moschee

Hannover (AFP) - Die Evangelische Kirche in Deutschland hat die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee als "rückwärtsgewandten Schritt" kritisiert, der den christlich-islamischen Beziehungen weltweit großen Schaden zufüge. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung schrieb der Vorsitzende der Evangelischen Mittelost-Kommission, Marcus Dröge, wenn die Hagia Sophia zu einer Moschee umgewidmet werde, werde das bisher als Symbol des friedlichen Zusammenlebens geltende Kulturerbe "zu einem Zeichen der Konfrontation gemacht".

Dröge erklärte, "das würde einen herben Rückschlag im christlich-muslimischen Dialog markieren." Die deutschen Protestanten stellten sich deshalb mit den Christen des Nahen Ostens entschieden gegen dieses Vorhaben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor einer Woche angekündigt, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt werden soll. Am 24. Juli solle dort das erste muslimische Gebet stattfinden. Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hatte zuvor den seit 1935 bestehenden Museumsstatus des Gebäudes aufgehoben.