Putin gratuliert prorussischem Ministerpräsidenten

Proteste gegen Armeniens neugewählten Regierungschef Sarkissjan dauern an

Eriwan (AFP) - In Armenien reißt der Protest gegen den bisherigen Präsidenten und jetzigen Regierungschef Sersch Sarkissjan nicht ab. Erneut gingen am Mittwoch tausende Menschen in der Hauptstadt Eriwan auf die Straße. Zahlreiche Demonstranten umzingelten Sarkissjans Residenz. Die Sicherheitskräfte nahmen nach eigenen Angaben 66 Menschen fest, die versuchten, eine der Hauptverkehrsstraßen zu blockieren.

Bereitschaftspolizeiblockiert Straße in Eriwan © AFP

Das armenische Innenministerium forderte die Veranstalter der Demonstrationen auf, die "illegalen Aktivitäten" zu beenden. Bei einem polizeilichen Vorgehen müssten sie "ihre Verantwortung übernehmen".

Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte Sarkissjan zu dessen am Dienstag erfolgter Wahl durch das Parlament. Putins Sprecher Dmitri Peskow äußerte gegenüber Journalisten die Hoffnung, alles möge "im gesetzlichen Rahmen" bleiben.

Der 2008 erstmals zum Staatschef gewählte prorussische Politiker war vergangene Woche nach zwei Amtszeiten in Übereinstimmung mit der Verfassung aus dem Präsidentenamt ausgeschieden. Die regierende Republikanische Partei stellte ihn dann aber als Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten auf. Im Parlament wurde der 63-Jährige am Dienstag mit den Stimmen von 77 Abgeordneten gewählt, es gab 17 Gegenstimmen. Sarkissjan war in den Jahren 2007 und 2008 Regierungschef und danach Staatspräsident.

Durch eine umstrittene Verfassungsreform, die im Dezember 2015 per Referendum gebilligt wurde und nun in Kraft trat, wird das Amt des Ministerpräsidenten deutlich aufgewertet. Die wahre Macht in der verarmten Kaukasusrepublik liegt damit bei Sarkissjan. Das Staatsoberhaupt hat dagegen künftig vorwiegend repräsentative Aufgaben.

Der Abgeordnete und Oppositionsführer Nikol Paschinjan hatte am Dienstag den Beginn einer "friedlichen samtenen Revolution" angekündigt. Er rief seine Anhänger auf, landesweit "revolutionäre Komitees" zu bilden.

Bei heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei waren am Montag den Behörden zufolge 46 Menschen verletzt worden, unter ihnen sechs Polizisten und Oppositionsführer Paschinjan. Die Demonstrationen hatten am Freitag in Eriwan begonnen. Seitdem weiteten sie sich auf die beiden Großstädte Gjumri und Wanadsor aus.