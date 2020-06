Proteste gegen Finanznot an Krankenhäusern in Frankreich

Paris (AFP) - In Frankreich sind am Dienstag landesweite Proteste gegen die Finanznot an öffentlichen Krankenhäusern geplant. Ärzte, Krankenpfleger sowie Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen wollen nach der Corona-Krise eine bessere Bezahlung und mehr Mittel für die Versorgung der Patienten erreichen. Die größte Kundgebung ist vor dem Pariser Gesundheitsministerium angemeldet. Präsident Emmanuel Macron besucht zugleich einen Impfstoff-Hersteller (ab 10.30 Uhr).

Proteste gegen die Finanznot an Krankenhäusern in Paris © AFP

In der Corona-Krise war das französische Gesundheitssystem schnell ans Limit gekommen. Besonders im Pariser Großraum und im Grenzgebiet zu Deutschland waren die Krankenhäuser überlastet. Premierminister Edouard Philippe hatte daraufhin Ende Mai "massive Investitionen" in die öffentlichen Krankenhäuser zugesagt.