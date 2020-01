Hunderte Demonstranten gehen in Bagdad gegen schleppende Reformen auf die Straße

Proteste gegen irakische Regierung weiten sich wieder aus

Bagdad (AFP) - Im Irak hat es am Sonntag wieder Proteste gegen die Regierung gegeben. Hunderte junge Demonstranten versammelten sich auf zwei Plätzen im Zentrum der Hauptstadt Bagdad. Sie setzten Autoreifen in Brand, um Straßen und Brücken zu blockieren, und verursachten so lange Staus. Die Sicherheitskräfte setzen Tränengas ein, die Demonstranten warfen mit Steinen. Bei den Auseinandersetzungen wurden nach Angaben aus Ärzte- und Sicherheitskreisen mindestens zehn Menschen verletzt.

Demonstranten mit einer riesigen irakischen Flagge © AFP

Auch im Süden des Landes gab es am Sonntag erneut Proteste. Der Irak wird seit Oktober von einer beispiellosen Protestwelle erschüttert, an der sich hunderttausende Menschen beteiligten. Fast 460 Menschen wurden seitdem getötet und mehr als 250.000 weitere verletzt.

Nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani bei einem US-Drohnenangriff im Irak hatten die Proteste zunächst nachgelassen. Die Regierungsgegner befürchteten, dass der Irak zum Schauplatz eines bewaffneten Konflikts zwischen Washington und Teheran werden könnte. Mittlerweile haben sie die Proteste aber wieder verstärkt. Sie sind verärgert über die schleppenden Reformen und haben der Regierung ein Ultimatum bis Montag gesetzt.

Die Demonstranten werfen der Regierung und der gesamten irakischen Elite Korruption und Untätigkeit vor. Der Rücktritt von Ministerpräsident Abdel Adel Mahdi im November konnte den Unmut nicht dämpfen. Die Demonstranten fordern ein neues Wahlgesetz und Neuwahlen, eine neue Regierung und die Bestrafung korrupter Beamter.