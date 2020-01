Trump sagt Demonstranten Unterstützung zu

Proteste in Teheran nach Eingeständnis von Flugzeugabschuss

Teheran (AFP) - Nach dem verspäteten Bekenntnis des Iran zum versehentlichen Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs haben hunderte Menschen in Teheran gegen die politische Führung protestiert. Die Sicherheitskräfte gingen am Samstagabend mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. US-Präsident Donald Trump stellte sich ausdrücklich an die Seite der Demonstranten und warnte Teheran davor, die Proteste mit Gewalt niederzuschlagen. Die kurzzeitige Festnahme des britischen Botschafters in Teheran sorgte unterdessen in London, Washington und Brüssel für Empörung.

Proteste an der Amir-Kabir-Universität in Teheran © AFP

Zahlreiche Menschen hatten sich am Samstagabend vor der Amir-Kabir-Universität in Teheran versammelt, um der 176 Opfer des Flugzeugabschusses zu gedenken. Aus dem Gedenken wurde ein wütender Protest gegen die Regierung: Die Demonstranten forderten den Rücktritt der für den Abschuss und die anschließende Verschleierung des Vorfalls Verantwortlichen. Am Sonntag war ein großes Polizei- und Milizenaufgebot vor den drei großen Universitäten und an zwei wichtigen Plätzen der Hauptstadt zu sehen.

US-Präsident Trump erklärte sich mit den Demonstranten solidarisch. Die iranische Führung warnte er vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen die Demonstranten: "Es darf kein weiteres Massaker an friedlichen Demonstranten geben", schrieb Trump auf Twitter: "Die Welt schaut zu."

Für diplomatische Spannungen sorgte die kurzzeitige Festnahme des britischen Botschafters Rob Macaire in Teheran. Macaire wies Berichte iranischer Nachrichtenagenturen zurück, wonach er sich an den Protesten beteiligt und diese mit provoziert habe. Er sei zu einer "Veranstaltung gegangen, die als Trauerwache für die Opfer der Tragödie von Flug PS752 angekündigt war", erklärte er auf Twitter.

Der britische Außenminister Dominic Raab sprach von einem "eklatanten Verstoß gegen internationales Recht". Ähnlich äußerten sich das US-Außenministerium sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Irans Vize-Außenminister Abbas Aragtschi erklärte später, Macaire sei zunächst als "ausländischer Teilnehmer an einer illegalen Versammlung" festgenommen worden, nach Überprüfung seiner Identität aber wieder freigekommen.

Die ukrainische Passagiermaschine war am Mittwoch kurz nach dem Start von Teheran abgestürzt. Nach tagelangen Dementis räumte der Iran am Samstag schließlich ein, die Maschine irrtümlich abgeschossen zu haben. Ein Soldat habe die Maschine für ein "feindliches Flugzeug" gehalten und eine Rakete abgefeuert. Die iranischen Revolutionsgarden übernahmen die Verantwortung für den Abschuss.

Irans Präsident Hassan Ruhani erklärte auf Twitter, sein Land bedaure den Abschuss "zutiefst". Das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Auch Außenminister Dschawad Mohammed Sarif entschuldigte sich, machte aber das "Abenteurertum der USA" mitverantwortlich.

Damit bezog er sich auf die von Trump angeordnete Tötung des mächtigen iranischen Generals Kassem Soleimani Anfang Januar in Bagdad. Als Vergeltung hatte der Iran in der Nacht zum Mittwoch zwei von US-Streitkräften genutzte Militärstützpunkte im Irak angegriffen. Wenige Stunden später stürzte die ukrainische Passagiermaschine ab.

In einer nicht-öffentlichen Sitzung informierte der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, das Parlament am Sonntag über die Entwicklungen der vergangenen zwei Wochen, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna berichtete. Parlamentspräsident Ali Laridschani beauftragte die sicherheits- und außenpolitischen Ausschüsse, nach Wegen suchen, wie ähnliche Katastrophen in der Zukunft vermieden werden können.