Prozess gegen Armeniens Ex-Präsidenten Sarkissjan wegen Korruption

Eriwan (AFP) - In Eriwan beginnt am Dienstag (12.00 Uhr) der Prozess gegen den ehemaligen armenischen Staatschef Sersch Sarkissjan, dem Korruption vorgeworfen wird. Dem im Frühjahr 2018 unter dem Druck der Straße zurückgetretenen Politiker wird zur Last gelegt, die Zweckentfremdung und Veruntreuung von 489 Millionen Dram (913.000 Euro) durch Regierungsvertreter organisiert zu haben.

Unterstützer der Opposition demonstrieren in Eriwan © AFP

Sarkissjan hatte die frühere Sowjetrepublik Armenien von 2008 bis 2018 regiert. Nach zehnjähriger Präsidentschaft versuchte er, als Ministerpräsident die Macht in seinen Händen zu behalten. Damit löste er allerdings wochenlange Massenproteste aus, die schließlich zu seinem Rücktritt und zur Entmachtung seiner Partei führten.