Prozess gegen Medienunternehmer Jimmy Lai und andere Aktivisten in Hongkong

Hongkong (AFP) - In Hongkong beginnt am Dienstag (05.00 Uhr MESZ) ein Prozess gegen den bekannten Medienunternehmer Jimmy Lai und andere Demokratieaktivisten. Der 72-jährige Verleger der Zeitung "Apple Daily" und 14 weitere Aktivisten waren Mitte April festgenommen worden, weil sie sich an den Demokratieprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone beteiligt hatten. Festgenommen wurden auch mehrere ehemalige und ein amtierender Abgeordneter.

Jimmy Lai (M.) nach seiner Festnahme im Februar © AFP

Die Hongkonger Justiz wirft ihnen vor, illegale Versammlungen organisiert, daran teilgenommen oder dafür geworben zu haben. Lai war bereits im Februar wegen der Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration vorübergehend festgenommen worden. Die Massenproteste der Demokratiebewegung hatten die Sonderverwaltungszone im vergangenen Jahr sieben Monate lang in Atem gehalten. Die Proteste richteten sich gegen die pekingtreue Führung in Hongkong und die Beschneidung demokratischer Freiheiten.