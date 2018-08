Anklage wegen Banken- und Steuerbetrugs - Anwalt beschuldigt Geschäftspartner

Prozess gegen Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort begonnen

Washington (AFP) - Im Prozess gegen den früheren Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, hat die Staatsanwaltschaft den Vorwurf erhoben, der Angeklagte habe sich als "über dem Gesetz" stehend betrachtet. Manafort habe "geglaubt, dass das Gesetz nicht für ihn gilt", sagte Staatsanwalt Uzo Asonye am Dienstag in seinem an die zuvor ausgewählten zwölf Geschworenen gerichteten Eröffnungsplädoyer. Letztlich liefen alle Anklagepunkte auf nur einen Umstand hinaus - dass Manafort gelogen habe.

Der Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort kommt bis zu seinem Prozess hinter Gitter © AFP

Manafort muss sich seit Dienstag vor einem Bundesgericht in Alexandria bei Washington wegen mutmaßlichen Banken- und Steuerbetrugs vor Gericht verantworten. In dem Verfahren geht es um dessen Einnahmen aus Lobbyistenarbeit für prorussische Kräfte in der Ukraine, darunter den 2014 gestürzten Staatschef Viktor Janukowitsch.

Manafort wird vorgeworfen, Millioneneinnahmen aus seiner Tätigkeit für ukrainische Politiker und Parteien auf ausländischen Konten vor den US-Behörden verborgen zu haben. Der Prozess ist der bislang erste, der durch die Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller zustande gekommen ist.

Die Verteidigung scheint die Strategie zu verfolgen, die Schuld Manaforts ehemaligem Geschäftspartner Rick Gates zuzuweisen. Das von ihrem Mandanten in seinen Partner gesetzte Vertrauen sei "fehl am Platz gewesen", sagte Rechtsanwalt Thomas Zehnle. Gates habe das ausgenutzt. Er habe die Finanzoperationen abgewickelt und sich "dabei selbst die Taschen vollgestopft".

Der Prozess bezieht sich auf Aktivitäten Manaforts vor dessen Eintritt in Trumps Wahlkampfteam. Um den von Sonderermittler Mueller unter anderem untersuchten Verdacht, das Trump-Team könnte illegale Absprachen mit Moskau über den US-Wahlkampf 2016 getroffen haben, geht es in dem Verfahren nicht. Dennoch wird es von der US-Politik und den Medien mit Spannung verfolgt.

Im September soll zudem in Washington ein zweiter Prozess gegen Manafort beginnen, der sich schwerpunktmäßig um den Vorwurf der Geldwäsche drehen wird. Der Lobbyist weist alle Vorwürfe zurück.

Manafort wirkte am ersten Prozesstag ruhig und gefasst. Jedoch scheint er seit seiner Gefängniseinweisung vor mehr als einem Monat abgenommen zu haben. Auch sind seine Schläfen ergraut. Bis Mitte Juni hatte Manafort noch unter Hausarrest gelebt. Dann schickte ihn eine Bundesrichterin ins Gefängnis, weil er versucht haben soll, Einfluss auf Zeugen zu nehmen.

Manafort ist sehr tief gestürzt. Er beriet in früheren Jahren die US-Präsidenten Gerald Ford, Ronald Reagan und George Bush senior. Zu seinem Kundenkreis gehörten allerdings auch fragwürdige ausländische Politik- und Wirtschaftsgrößen, darunter autokratische Herrscher wie Mobutu Sese Seko aus Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, und Ferdinand Marcos von den Philippinen. Später spezialisierte er sich dann auf die Ukraine.

Im Juni 2016 wurde Manafort zu Trumps Wahlkampfleiter. Schon zwei Monate später musste er den Posten abgeben, nachdem mutmaßliche dubiose Geldflüsse an den Lobbyisten aus dem Umfeld von Janukowitsch bekannt geworden waren.

Sonderermittler Mueller wirft Manafort vor, seine Einnahmen aus der Ukraine auf Konten in Zypern und anderen Ländern versteckt zu haben. Die Gelder sollen ihm seinen luxuriösen Lebensstil ermöglicht haben.