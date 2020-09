Prozess gegen Unterstützer von rechtsextremer Gruppe Freital beginnt in Dresden

Dresden (AFP) - Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden beginnt am Montag (09.30 Uhr) ein weiterer Prozess gegen mutmaßliche Anhänger der rechtsextremen Gruppe Freital. Den vier Angeklagten wird vorgeworfen, sich als Mitglieder beziehungsweise Unterstützer an mehreren Taten der Gruppe beteiligt zu haben. Für die Verhandlung vor dem Staatsschutzsenat gegen die drei Männer und eine Frau sind zunächst Termine bis Januar angesetzt.

Eingang zum Oberlandesgericht in Dresden © AFP

Die Angeklagten sollen in wechselnder Beteiligung unter anderem an einem Sprengstoffanschlag auf das Auto eines Freitaler Stadtrats, an einem Anschlag auf ein Büro der Linkspartei und an einem Sprengstoffanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft beteiligt gewesen sein. Alle Taten ereigneten sich 2015. Bereits im März 2018 verurteilte das OLG acht Mitglieder der Gruppe Freital zu mehrjährigen Haftstrafen.