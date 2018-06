Prozess gegen "Welt"-Korrespondenten Yücel in Istanbul wird fortgesetzt

Istanbul (AFP) - In Istanbul wird am Donnerstag der Prozess gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in Abwesenheit fortgesetzt. Dem deutsch-türkischen Journalisten wird von der türkischen Justiz wegen seiner Artikel "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda" vorgeworfen. Er war Mitte Februar nach einem Jahr in Untersuchungshaft freigelassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt. Trotz seiner Ausreise geht der Prozess gegen ihn weiter.

Deniz Yücel mit seinem Anwalt Veysel Ok in Berlin © AFP

Der Fall hatte das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei massiv belastet. Die Bundesregierung hatte sich seit Yücels Festnahme im Februar 2017 für seine Freilassung eingesetzt, doch verging ein ganzes Jahr, bevor die Anklage veröffentlicht und der Fall vor Gericht gebracht wurde. Vor der neuen Anhörung forderte Reporter ohne Grenzen die Einstellung des Prozesses. Er sei eine "Farce", alles andere als ein Freispruch wäre "unerträglich", erklärte die Organisation.