Angeklagte plädieren auf nicht schuldig

Prozess gegen drei prominente Demokratie-Aktivisten in Hongkong begonnen

Hongkong (AFP) - Zum Auftakt des Prozesses gegen drei Anführer der Demokratie-Bewegung in Hongkong haben die Angeklagten auf nicht schuldig plädiert. Der Soziologieprofessor Chan Kin Man, der Juraprofessor Benny Tai und der Baptistenpfarrer Chu Yiu Ming wiesen am Montag vor einem Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone den Vorwurf der Störung der öffentlichen Ordnung zurück.

Angeklagte und Unterstützer © AFP

Staatsanwalt Andrew Bruce warf den Aktivisten vor, bei Demonstrationen 2014 zur "rechtswidrigen Blockade öffentlicher Plätze und Straßen" beigetragen zu haben. Sie hätten damit der Öffentlichkeit geschadet. Die Vorwürfe basieren auf einem Gesetz aus der Kolonialzeit, bei einer Verurteilung sind Haftstrafen von bis zu sieben Jahren möglich.

Bei ihrer Ankunft am Gerichtsgebäude wurden die Angeklagten von hunderten Unterstützern empfangen. Diese riefen unter anderem "friedlicher Widerstand".

Tai, Chan und Chu hatten 2013 die Bewegung Occupy Central für politische Reformen in Hongkong gegründet. Im folgenden Jahr schlossen sie sich den Studentenprotesten der sogenannten Regenschirm-Bewegung an. Bei den Protesten hatten zeitweise zehntausende Menschen mehr Demokratie und freie Wahlen gefordert.

Die britische Kronkolonie Hongkong war 1997 an China zurückgeben worden. Unter der Formel "ein Land, zwei Systeme" sagte die Volksrepublik Hongkong für 50 Jahre weitreichende innere Autonomie zu. Die Opposition wirft Peking jedoch vor, sich zunehmend in die Angelegenheiten Hongkongs einzumischen und damit die Autonomievereinbarungen zu verletzen.