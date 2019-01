Prozess gegen französische Geistliche wegen Vertuschung von Missbrauchsfällen

Lyon (AFP) - Mehrere hohe Geistliche müssen sich ab Montag in Frankreich wegen der mutmaßlichen Vertuschung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche vor Gericht verantworten. Im Zentrum der bis Mittwoch angesetzten Verhandlung vor einem Gericht in Lyon steht der Erzbischof der Stadt, Kardinal Philippe Barbarin. Ihm wird vorgeworfen, von knapp 30 Jahre alten Missbrauchsvorwürfen gegen einen Priester gewusst und die Anschuldigungen nicht gemeldet zu haben.

Kardinal Philippe Barbarin © AFP

Neben Barbarin müssen auch zwei frühere Mitglieder der Erzdiözese Lyon vor Gericht erscheinen: Maurice Gardès, Erzbischof von Auch, und Thierry Brac de la Perrière, Bischof von Nevers. Vorgeladen sind zudem zwei Kleriker aus der Erzdiözese Lyon und die ehemalige Verantwortliche einer Gruppe für Missbrauchsopfer.