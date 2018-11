Prozess gegen früheren SS-Mann wegen Mordbeihilfe in KZ Stutthof beginnt in Münster

Münster (AFP) - Wegen Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen muss sich heute (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Münster ein mutmaßlicher früherer Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig verantworten. Der heute 94-jährige frühere SS-Mann soll laut Anklage als Angehöriger der Wachmannschaft in Stutthof Kenntnis von den Naziverbrechen an Lagerinsassen gehabt und die Morde durch seine Wachtätigkeit willentlich gefördert haben.

Justitia © AFP

Das Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten wegen vergleichbarer Vorwürfe trennte das Münsteraner Gericht ab, weil die Verhandlungsfähigkeit des 93-Jährigen nicht abschließend geklärt war. Bei der Aufarbeitung von NS-Massenverbrechen hatte sich in der Justiz zuletzt eine neue Rechtsauffassung durchgesetzt. Demnach müssen auch frühere KZ-Wachleute mit Anklagen rechnen.