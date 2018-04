Andrew Brunson wird Unterstützung von zwei Terrororganisationen vorgeworfen

Prozess gegen inhaftierten US-Pfarrer in der Türkei begonnen

Aliaga (AFP) - In der Türkei hat am Montag der Prozess gegen den wegen Terrorvorwürfen inhaftierten US-Pfarrer Andrew Brunson begonnen. Der US-Bürger muss sich vor einem Gericht in Aliaga in der Provinz Izmir wegen des Vorwurfs der Unterstützung von zwei Terrororganisationen verantworten. Dem seit 2016 inhaftierten protestantischen Geistlichen drohen im ersten Anklagepunkt bis zu 15 Jahre Haft, im zweiten Punkt bis zu 20 Jahre.

US-Pastor Brunson wird in der Türkei der Prozess gemacht © AFP

Brunson, der eine Kirche in der Stadt Izmir leitete, wird insbesondere vorgeworfen, die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben, die für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Auch soll er die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) unterstützt haben, die ebenso wie die Gülen-Bewegung in der Türkei als Terrororganisation eingestuft ist.

Der Fall ist eine erhebliche Belastung für die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA. Washington setzt sich seit Brunsons Festnahme für seine Freilassung ein. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bot im vergangenen September an, Brunson gegen Gülen auszutauschen, der im Exil in den USA lebt.