Bundesanwaltschaft wirft Mann unter anderem Kriegsverbrechen vor

Prozess gegen mutmaßlichen LTTE-Kämpfer aus Sri Lanka in Düsseldorf begonnen

Düsseldorf (AFP) - Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf muss sich seit Montag ein 37-jähriger Mann aus Sri Lanka als mutmaßliches Mitglied der Rebellenorganisation Befreiungstiger Tamil Eelam (LTTE) verantworten. Ihm werden unter anderem Kriegsverbrechen, Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung und zweifacher Totschlag zur Last gelegt. Er soll bis zur Niederlage der LTTE-Rebellen im Kampf gegen die Regierung seines Heimatlands 2009 für drei Jahre diesen angehört haben.

Angeklagter vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf © AFP

In dieser Zeit unterstützte er laut Anklage auch die Hinrichtung von 15 gefangenen Regierungssoldaten, indem er diese bewachte und bei der Leichenverbrennung half. Außerdem soll er bei Kampfhandlungen an einem Wachposten an einer Straße auf anrückende Regierungssoldaten geschossen haben, wobei er 13 von ihnen getroffen und mindestens zwei Soldaten getötet haben soll.