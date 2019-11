Junger Mann soll Propaganda per Messenger und Internet betrieben haben

Prozess gegen mutmaßlichen jugendlichen IS-Unterstützer in Düsseldorf begonnen

Düsseldorf (AFP) - Vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Düsseldorf hat am Montag der Prozess gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Laut Anklageschrift soll der Jugendliche über Messenger und das Internet mehrfach etwa zum IS-Beitritt aufgerufen sowie Gewalt- und Propagandavideos verbreitet haben. Außerdem lud er demnach Anleitungen für Anschlagsvorbereitungen herunter.

Eingang zum Düsseldorfer Oberlandesgericht © AFP

Die Vorwürfe beziehen sich auf mutmaßliche Taten aus den Jahren 2018 und 2019, der aus Syrien stammende Angeklagte war dabei 16 und 17 Jahre alt. In einem Fall soll er per Messenger auch zu einem Mord aufgerufen haben. Wegen des Alters ist die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen. Ein Urteil soll nach bisheriger OLG-Planung im Januar fallen.