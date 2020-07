Prozess in Istanbul gegen "Welt"-Journalist Deniz Yücel wird fortgesetzt

Berlin (AFP) - In der Türkei wird am Donnerstag (12.30 Uhr MESZ) der umstrittene Prozess gegen den "Welt"-Journalisten Deniz Yücel fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul fordert bis zu 15 Jahre und drei Monate Haft gegen ihn wegen "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda". Yücel lebt in Deutschland und wird dem Prozess fernbleiben.

Deniz Yücel bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober © AFP

Eine Urteilsverkündung ist am Donnerstag möglich, da Yücels Anwalt Veysel Ok beim Prozesstag am 24. Juni bereits das Schlussplädoyer der Verteidigung hielt. Yücel arbeitete als Auslandskorrespondent für die "Welt" in der Türkei, bis er am 14. Februar 2017 wegen seiner Artikel festgenommen wurde. Erst nach einem Jahr kam er frei. Der Fall hatte das deutsch-türkische Verhältnis massiv belastet.