Verfahren gegen mutmaßliche Komplizen womöglich im Herbst

Prozess um Anschlag auf "Charlie Hebdo" wird verschoben

Paris (AFP) - Der Prozess um den Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" vor gut fünf Jahren wird verschoben. Das Verfahren könne wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nicht wie geplant am 4. Mai in Paris beginnen, hieß es am Mittwoch von Seiten der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Der Prozess soll nun womöglich im Herbst stattfinden, ein Datum gibt es noch nicht.

"Ich bin Charlie": Eine Wandmalerei zum Gedenken an die Opfer © AFP

Bis zu 14 mutmaßliche Komplizen der islamistischen Attentäter sollen sich vor einem Schwurgericht verantworten. Sie sollen die Brüder Chérif und Saïd Kouachi unterstützt haben, die beim Anschlag auf "Charlie Hebdo" am 7. Januar 2015 zwölf Menschen töteten. Zudem sollen sie einem weiteren Islamisten geholfen haben, der kurze Zeit später eine Polizistin in einem Pariser Vorort tötete und vier weitere Menschen bei der Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt.