Prozess um Anschlag gegen "Charlie Hebdo" beginnt in Paris

Paris (AFP) - Mehr als fünf Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" beginnt am Mittwoch der Prozess gegen mutmaßliche Komplizen der Attentäter (10 Uhr). Vor einem Pariser Schwurgericht müssen sich elf Verdächtige wegen "Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe" verantworten. Drei weitere Männer sind in Abwesenheit angeklagt, sie werden mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Ein Wandbild für die Opfer von "Charlie Hebdo" © AFP

Die Verdächtigen sollen ein islamistisches Brüderpaar unterstützt haben, das im Januar 2015 die Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" stürmte und zwölf Menschen tötete, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Zudem sollen sie einen weiteren Islamisten unterstützt haben, der danach eine Polizistin tötete sowie vier Kunden eines von Juden besuchten Supermarktes. Den Angeklagten drohen Haftstrafen bis zu Lebenslänglich.