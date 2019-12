Prozess um Mord an slowakischem Journalisten Jan Kuciak beginnt

Bratislava (AFP) - Fast zwei Jahre nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak beginnt am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Geschäftsmann Marian Kocner vor, den Mord an dem Enthüllungsjournalisten in Auftrag gegeben zu haben, nachdem ein Erpressungsversuch gescheitert war. Neben Kocner wurden noch vier weitere Verdächtige angeklagt, von denen einer mit den Ermittlern zusammengearbeitet hat.

Gedenken an Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova © AFP

Der 27-jährige Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova waren im Februar 2018 erschossen worden. Der Reporter hatte zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und slowakischen Politikern recherchiert und sich auch mit den Geschäften von Kocners zahlreichen Unternehmen befasst. Der Mord hatte Massendemonstrationen gegen die slowakische Regierung ausgelöst und letztlich zum Rücktritt von Ministerpräsident Robert Fico geführt.