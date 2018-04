Prozess um Verschleppung eines Vietnamesen startet in Berlin

Berlin (AFP) - Vor dem Berliner Kammergericht beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess um die Verschleppung eines Vietnamesen aus Berlin. Der ebenfalls aus Vietnam stammende und zuletzt in Tschechien lebende 47 Jahre alte Long N. H. ist als Helfer bei der Tat angeklagt, die zu einem diplomatischen Zerwürfnis zwischen Deutschland und Vietnam führte.

Trinh Xuan Thanh vor Gericht in Vietnam © AFP

N. H. soll zwei Fahrzeuge gemietet haben, darunter das Auto, in das Trinh Xuan Thanh im vergangenen Juli auf offener Straße gezerrt wurde. Der Geschäftsmann wurde in Hanoi mittlerweile zu lebenslanger Haft verurteilt. N.H. ist wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung angeklagt, ihm drohen in dem bis August terminierten Verfahren mehrere Jahre Haft.