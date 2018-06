19-Jähriger soll sich wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten

Prozess wegen antisemitischen Angriffs mit Gürtel in Berlin am 19. Juni

Berlin (AFP) - Nach dem antisemitischen Übergriff auf zwei Männer mit Kippas in Berlin beginnt am 19. Juni der Strafprozess gegen den 19-jährigen mutmaßlichen Haupttäter. Dieser müsse sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht verantworten, teilte die Gerichtspressestelle am Mittwoch mit. Es seien acht Zeugen geladen, das Verfahren könne noch am selben Tag mit einem Urteil enden.

Teilnehmer einer Solidaritätskundgebung in Berlin © AFP

Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, am 17. April zwei junge Männer mit Kippas im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg antisemitisch beschimpft und mit einem Gürtel geschlagen zu haben. Eines der beiden Opfer, ein 21-Jähriger, wurde dabei leicht verletzt. Er filmte die Tat, die Aufnahmen gelangten ins Internet. Der Fall löste große Empörung aus.

Nach Gerichtsangaben handelt es sich bei den beiden Geschädigten um einen Israeli und einen Deutsch-Marokkaner. Der aus Israel stammende junge Mann hatte nach dem Angriff in Interviews selbst erklärt, er sei israelischer Araber und habe die Kippa als eine Art Experiment getragen. Er habe nicht glauben wollen, dass das Tragen der Kopfbedeckung in Deutschland gefährlich sein könne.

Bei dem Angeklagten handelt es sich laut Gericht um einen Syrer. Dieser hatte sich kurz nach der Tat der Polizei gestellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er war damals in Begleitung von zwei weiteren Männern. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft noch.