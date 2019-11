Prozesseröffnung gegen den früheren Trump-Berater Roger Stone

Washington (AFP) - In Washington wird am Dienstag (15.00 Uhr MEZ) der Prozess gegen Roger Stone eröffnet, einen langjährigen Vertrauten von US-Präsident Donald Trump. Stone wird zur Last gelegt, die Kongressuntersuchung zur Affäre um die russische Manipulation des US-Wahlkampfs 2016 behindert zu haben. Des weiteren werden ihm Falschaussage und der Versuch zur Manipulation eines anderen Zeugen vorgeworfen.

Den langjährigen Trump-Vertrauten Roger Stone sehen die Demokraten als Schlüsselfigur der Russland-Affäre © AFP

Stone wurde im Januar vorübergehend festgenommen und gegen Zahlung einer 250.000-Dollar-Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Er plädierte Mitte Februar auf nicht schuldig. Stone steht im Verdacht, als Verbindungsmann zwischen der Trump-Wahlkampagne und Wikileaks fungiert zu haben. Die Enthüllungsplattform hatte während des Wahlkampfs zehntausende gehackte E-Mails aus dem Lager von Trumps Rivalin Hillary Clinton veröffentlicht. Die E-Mails waren nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste von russischen Hackern gestohlen worden.