Torra kann auf Wahl zum Regionalpräsidenten am Montag hoffen

Puigdemonts Wunschkandidat scheitert im ersten Wahlgang in Kataloniens Parlament

Barcelona (AFP) - Die Wahl eines Nachfolgers des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont verzögert sich weiter. Der Kandidat Joaquim Torra verfehlte am Samstag im Regionalparlament in Barcelona wie erwartet die notwendige Mehrheit. Im ersten Wahlgang erhielt er 66 Stimmen, 65 Abgeordnete stimmten gegen ihn und vier enthielten sich.

Der 55-jährige Quim Torra © AFP

In einem zweiten Wahlgang würde dieses Ergebnis aber für Torras Wahl reichen. Der zweite Anlauf soll am Montag stattfinden, dann reicht eine einfache Mehrheit für den 55-jährigen Wunschkandidaten von Puigdemont.

Der von der Regierung in Madrid abgesetzte Ex-Regionalpräsident Puigdemont, der derzeit in Berlin im Exil lebt, hatte am Donnerstag auf eine Wiederwahl verzichtet und den parteilosen Torra als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Dieser ist ein Neuling in der Politik, der Unabhängigkeitsbewegung jedoch stark verbunden.

In einer Rede vor dem ersten Wahlgang hatte Torra versprochen, als Regionalpräsident "unermüdlich" für eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien zu kämpfen. Zugleich sicherte er Puigdemont seine Treue zu. Er wolle klarstellen, dass "unser Präsident Carles Puigdemont ist", sagte Torra. Sobald es seine juristische Lage erlaube, werde Puigdemont wieder in die Politik der katalanischen Regierung eingebunden.

In seiner Rede kritisierte Torra "das nicht hinnehmbare Schweigen" der EU in der katalanischen Krise und machte zugleich deutlich, dass er einen "bedingungslosen" Dialog mit Madrid anstrebe.

Spaniens konservativer Regierungschef Mariano Rajoy reagierte ablehnend: "Das, was wir gesehen und gehört haben, hat uns nicht gefallen", erklärte er. Seine Regierung werde Torra aber "an seinen Taten messen". Wenn die neue Regionalregierung geltendes Recht breche, werde Katalonien erneut unter die Kontrolle der Zentralregierung gestellt.

Madrid hatte Ende Oktober die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen und die von Puigdemont geführte Regionalregierung ihres Amtes enthoben, nachdem das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hatte. Zahlreiche Anführer der Unabhängigkeitsbefürworter sitzen seither im Gefängnis oder sind wie Puigdemont im Exil. Madrid wirft ihnen "Rebellion" vor und will sie verurteilt sehen.