Moskau: Treffen mit Trump am Rande der Zeremonie nicht geplant

Putin bei Feier zu 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs in Paris

Moskau (AFP) - Der russische Präsident Wladimir Putin wird in Paris an der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren teilnehmen. Putin werde am 11. November bei der Zeremonie auf der Prachtstraße Champs-Elysées dabei sein, sagte sein Berater Juri Uschakow am Dienstag in Moskau. US-Präsident Donald Trump hatte im August seine Teilnahme an der Feier in der französischen Hauptstadt angekündigt.

Putin trifft in Paris Macron, aber nicht Trump © AFP

Ein Treffen Putins und Trumps in Paris sei nicht gepant, sagte Uschakow. Nach seinen Angaben will der russische Staatschef seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron zu einem Arbeitsfrühstück treffen und Blumen am Denkmal für russische Soldaten in Paris niederlegen.

Wie Uschakow weiter mitteilte, will Trumps Sicherheitsberater John Bolton Anfang kommender Woche nach Moskau reisen, um seinen russischen Kollegen Nikolai Patruschew zu treffen. Ein Treffen Boltons mit Putin sei nicht geplant. Laut Uschakow gibt es derzeit auch keine Pläne für ein Treffen Putins und Trumps - auch nicht am Rande der Feierlichkeiten in Paris.

Trump und Putin hatten sich im Juli in Helsinki zu ihrem ersten bilateralen Gipfel getroffen. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind angespannt. Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, sich in den US-Wahlkampf zugunsten von Trump eingemischt zu haben, der um ein gutes Verhältnis zu Putin bemüht ist.

Washington wirft Moskau aber auch vor, für den Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal in England verantwortlich zu sein. Für Spannungen sorgt seit Jahren zudem der Ukraine-Konflikt, in dem Moskau prorussische Rebellen unterstützt.