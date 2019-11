Russlands Präsident will Treffen zur Vorbereitung der Parlamentswahl 2021 nutzen

Putin fordert auf Parteitag von Geeintes Russland Eigeninitiative der Mitglieder

Moskau (AFP) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen der Kreml-Partei Geeintes Russland die Mitglieder zu mehr Eigeninitiative aufgerufen. "Ihr müsst die drängenden Fragen selbst finden und aufwerfen, ohne zu warten", sagte Putin am Samstag vor 2000 Delegierten und Amtsträgern der Regierungspartei in Moskau. "Versucht, die Probleme selbst zu lösen."

Die Funktionäre der Partei, die in jüngsten Umfragen abgestürzt ist, müssten in der Fläche des Landes die Probleme erkennen, "die die Verantwortlichen nicht sehen", sagte Putin. Der Staatschef erinnerte die Delegierten an die "riesige Bedeutung" der Parlamentswahl im Jahr 2021 für die Zukunft der Partei.

Die Bürger müssten "positive Veränderungen in ihrem Leben spüren", forderte Putin. Der Präsident wollte bei dem Parteitag auch das Wahlkampfteam für die Kampagne im übernächsten Jahr benennen.

Regierungschef Dmitri Medwedew rief die Delegierten dazu auf, "stolz" auf ihre Mitgliedschaft in der Partei zu sein. "Wenn sich jemand schämt, Teil von uns zu sein, soll er gehen."

Bei den Kommunalwahlen vom September hatten sich mehrere hochrangige Parteifunktionäre von Geeintes Russland distanziert und waren als unabhängige Kandidaten angetreten. In der jüngsten Umfrage lag die Partei bei 32,6 Prozent. Bei der Parlamentswahl im Jahr 2016 hatte sie noch 54 Prozent der Stimmen erreicht.