Russlands Präsident: "Auf alle Fälle zum Dialog bereit"

Putin offen für ein Gespräch mit Trump am Rand von Weltkriegsgedenken

Moskau (AFP) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich offen für ein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump am Rande des Weltkriegsgedenkens in Paris gezeigt. Bisher hätten sie sich nur begrüßt und noch keine Gelegenheit für ein Gespräch gehabt, sagte Putin am Sonntag dem russischen Fernsehen. Ein Gespräch sei aber "nicht ausgeschlossen".

Putin begrüßt Trump vor Zeremonie am Triumphbogen © AFP

Beide seien sich jedoch einig darüber, dass Arbeitsprogramm zum Weltkriegsgedenken nicht "stören" zu wollen, deshalb sei kein Treffen organisiert worden, erläuterte der russische Präsident. Er verwies darauf, dass sich alternativ eine Gelegenheit am Rande des G20-Gipfels Ende November im argentinischen Buenos Aires ergeben könnte - "oder später". Er fügte hinzu: "Auf alle Fälle sind wir zum Dialog bereit."

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA gelten derzeit als besonders angespannt, vor allem wegen der Konflikte in Syrien und der Ukraine. Auch die Vorwürfe der russischen Einmischung zugunsten von Trump bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 belasten das Verhältnis. Trump bemüht sich aber um ein gutes Verhältnis zu Putin.