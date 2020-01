Fünf Staaten haben "besondere Verantwortung für Rettung der Zivilisation"

Putin plädiert für Gipfeltreffen der ständigen Sicherheitsratsmitglieder

Jerusalem (AFP) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei der Gedenkveranstaltung in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem für ein Gipfeltreffen der Staatschefs der ständigen UN-Sicherheitsratsmitglieder plädiert. Diese fünf Staaten hätten eine "besondere Verantwortung für die Rettung der Zivilisation" und spielten "eine große Rolle bei der Suche nach gemeinsamen Antworten auf gegenwärtige Herausforderungen und Krisen", sagte Putin am Donnerstag in seiner Rede zum Gedenken an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Bei den fünf ständigen Sicherheitsratsmitgliedern handelt es sich um Russland, die USA, Großbritannien, Frankreich und China.

Putin spricht in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem © AFP

Vor der Veranstaltung in Yad Vashem hatte Putin zusammen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ein Mahnmal eingeweiht, das an die Opfer der Belagerung Leningrads durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg erinnern soll. "Die Blockade und der Holocaust sind zwei Ereignisse, die mit nichts anderem verglichen werden können", sagte Putin bei der Enthüllung der acht Meter hohen Säule im Zentrum Jerusalems. Netanjahu erinnerte an das "gewaltige" Opfer von 27 Millionen sowjetischen Zivilisten und Soldaten, die im Krieg gegen Nazi-Deutschland starben.

Die Wehrmacht hatte Leningrad, das heutige St. Petersburg, zwischen 1941 und 1944 insgesamt 872 Tage lang belagert. Mehr als 800.000 Bewohner starben durch Hunger, Krankheit oder Beschuss. Am 27. Januar 1944 befreite die Sowjetarmee die Stadt.

Ein Jahr später, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee das NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zum Ort des größten Massenmordes an europäischen Juden. Mehr als eine Million Männer, Frauen und Kinder, die meisten von ihnen Juden, wurden dort in Gaskammern getötet, erschossen oder durch Zwangsarbeit und Hunger in den Tod getrieben.