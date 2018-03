Prognosen: Russischer Präsident erreicht fast 74 Prozent - Manipulationsvorwürfe

Putin siegt klar bei Präsidentschaftswahl und bleibt bis 2024 im Amt

Moskau (AFP) - Russlands Präsident Wladimir Putin bleibt bis 2024 an der Macht: Der Amtsinhaber gewann die Wahl am Sonntag ersten Prognosen zufolge mit der überwältigenden Mehrheit von fast 74 Prozent. Überschattet wurde die Wahl von Manipulationsvorwürfen. Die Opposition und Wahlbeobachter meldeten 2700 Verstöße, darunter mehrfach abgegebene Stimmen.

Russlands Präsident Wladimir Putin © AFP

Putin geht nun in seine vierte Amtszeit im Kreml. Ein klarer Sieg des 65-Jährigen war erwartet worden, nicht zuletzt weil sein Hauptwidersacher Alexej Nawalny von der Wahl ausgeschlossen wurde. Die sieben Gegenkandidaten des Präsidenten galten von vornherein als chancenlos.

Für den Amtsinhaber war daher ein Ergebnis von rund 70 Prozent vorhergesagt worden. Nun kam er den Nachwahlbefragungen zufolge auf 73,9 Prozent der Stimmen, wie das staatliche Institut VTsIOM nach der Schließung der letzten Wahllokale um 19.00 Uhr (MEZ) bekanntgab. Putin verbesserte damit sein Wahlergebnis im Vergleich zur Abstimmung vor sechs Jahren um rund zehn Prozentpunkte.

Auf den zweiten Platz kam den Prognosen zufolge der Kandidat der Kommunistischen Partei, Pawel Grudinin, der 11,2 Prozent erreichte. Hinter Grudinin auf den dritten Platz kam demnach der Ultranationalist Wladimir Schirinowski mit 6,7 Prozent gefolgt von der Journalistin Xenia Sobtschak mit 2,5 Prozent.

In ersten Hochrechnungen, die sich allerdings auf nur 15 Prozent der ausgezählten Stimmen stützten, fiel Putins Vorsprung etwas geringer aus. Demnach entfielen auf den Amtsinhaber knapp 72 Prozent, während Grudinin fast 16 Prozent erreichte.

Mehr als 107 Millionen Russen waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Angaben bei 60 Prozent. Die Beteiligung galt als wichtiger Indikator für Putins Rückhalt in der Bevölkerung. Entsprechend beharrlich hatte die russische Führung die Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Die Opposition und unabhängige Wahlbeobachter erhoben aber massive Manipulationsvorwürfe. Die Organisation Golos zählte mehr als 2700 Verstöße bei der Wahl, darunter mehrfach abgegebene Stimmen und die Behinderung von Wahlbeobachtern. Wähler waren demnach auch massiv unter Druck gesetzt worden, um an der Wahl teilzunehmen.

Kreml-Kritiker Nawalny hatte die Wahl bereits im Vorfeld als Farce bezeichnet und zum Boykott aufgerufen. Er sprach am Sonntag von "beispiellosen" Manipulationen. Stimmzettel seien gefälscht worden und Wähler mit Bussen in die Wahllokale gefahren worden. Er kündigte an, die Regierung durch Proteste weiter unter Druck zu setzen.

Auch die Wahlkommission wies auf mutmaßliche Manipulationen hin. Sie stellte Bilder einer Überwachungskamera in einem Wahllokal nahe Moskau zur Verfügung, die offenbar zeigen, wie Wahlhelfer gefälschte Stimmzettel in eine Urne stopfen. Die Vorsitzende der Wahlkommission, Ella Pamfilowa, sprach dennoch von einer transparenten Abstimmung und "relativ geringen" Unregelmäßigkeiten.

Zu den ersten Gratulanten Putins in Deutschland zählte die rechtspopulistische AfD. Die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland beglückwünschten Putin zu seiner Wiederwahl. "Wir wünschen ihm viel Erfolg und politische Umsicht für seine nächste Amtsperiode", erklärten sie. Die AfD werde sich weiter für einen "Dialog mit Russland auf Augenhöhe" und den Abbau von Sanktionen einsetzen.

Unions-Fraktionsvize Johann Wadepuhl (CDU) rief Putin zu einem "Kurswechsel" auf. Eine engere Zusammenarbeit mit dem Westen liege "im beiderseitigen Interesse". Dies setze allerdings voraus, dass Moskau seine "fortgesetzten Verstöße gegen internationale Regeln" beende.

Russlands Rolle im syrischen Bürgerkrieg, der Ukraine-Konflikt sowie Vorwürfe einer russischen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf hatten zu erheblichen Spannungen zwischen Moskau und dem Westen geführt. Nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien verhärteten sich die Fronten weiter.

Erstmals nahmen dieses Jahr auch die Bürger auf der Krim an einer russischen Präsidentschaftswahl teil. Moskau hatte die Schwarzmeer-Halbinsel im Sommer 2014 nach einem dortigen Volksentscheid in die Russische Föderation eingegliedert. Der Westen sieht dies als Annexion und Verletzung des Völkerrechts an.