Putin und Erdogan beraten über Lage im Syrien-Konflikt

Moskau (AFP) - Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Syrien-Konflikt kommen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Staatschef Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau zusammen. Erdogan hofft dabei nach eigenen Worten auf die Vereinbarung einer Feuerpause. Die Türkei hatte am Sonntag eine Militäroffensive gegen die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen bestätigt, nachdem sich die Kämpfe in der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib zuletzt verschärft hatten.

Erdogan (l.) und Putin im Januar in Berlin © AFP

Ankara und Moskau unterhalten enge Beziehungen in den Bereichen Verteidigung und Handel. Obwohl sie im Syrien-Konflikt auf unterschiedlichen Seiten stehen, haben sich die Türkei und Russland in der Vergangenheit eng abgestimmt. Russland steht zu Syriens Machthaber Baschar al-Assad, die Türkei unterstützt islamistische Milizen in ihrem Kampf gegen die Regierungsarmee.