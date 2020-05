Sprecher Peskow nach Corona-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen

Putin zeigt sich erstmals seit gut zwei Wochen wieder im Kreml

Moskau (AFP) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist erstmals seit gut zwei Wochen wieder im Kreml erschienen. Nach Angaben des Präsidentenamts empfing Putin am Montag dort den Chef der russischen Bahngesellschaft, Oleg Beloserow. Ob der 67-jährige Staatschef trotz der Corona-Krise nun wieder komplett in den Kreml zurückkehrt, konnte ein Sprecher seines Büros aber nicht sagen.

Treffen Putins mit Bahnchef Beloserow im Kreml © AFP

Putin arbeitet seit Anfang April weitgehend von seiner in der Moskauer Region gelegenen Residenz aus, Gespräche und Konferenzen finden über Video statt. Zuletzt war er zu den Feiern zum 75. Jahrestags des Siegs über Nazi-Deutschland am 9. Mai im Kreml.

Mehrere Minister sowie Regierungschef Michail Mischustin und Putins Sprecher Dmitri Peskow hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag teilte Peskow der Nachrichtenagentur Tass mit, dass er inzwischen von seiner doppelten Lungenentzündung genesen und ab sofort wieder von zu Hause aus arbeiten werde.

Russland steht mit 353.000 registrierten Infektionsfällen weltweit an dritter Stelle, doch seit Tagen gehen die Zahlen nach Angaben der Behörden zurück. Vize-Regierungschef Dmitri Tschernytschenko kündigte daraufhin am Montag für den 1. Juni Lockerungen für den Tourismus im Inland an.