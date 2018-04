Königin hofft auf Prinz Charles als künftiges Oberhaupt der Vereinigung

Queen Elizabeth II. eröffnet Gipfel des Commonwealth

London (AFP) - Königin Elizabeth II. hat am Donnerstag in London den Commonwealth-Gipfel eröffnet. In ihrer Rede äußerte die britische Monarchin die Hoffnung, dass ihr Sohn Prinz Charles eines Tages Oberhaupt der Staatenvereinigung werden dürfe. Es sei ihr "aufrichtiger Wunsch", dass das Commonwealth auch für künftige Generationen Stabilität und Kontinuität bieten werde und "eines Tages entscheidet, dass der Prinz von Wales die wichtige Arbeit fortsetzen soll, die mein Vater 1949 begonnen hat", sagte die Queen.

Königin Elizabeth II. und Prince Charles treffen beim Commonwealth-Gipfel ein © AFP

Elizabeth II. ist seit 1952 oberste Repräsentantin des Commonwealth. Die Monarchin, die am Samstag 92 Jahre alt wird, begrüßte die Staats- und Regierungschefs der 53 Commonwealth-Staaten - überwiegend ehemalige britische Kolonien - im Buckingham-Palast. Bei dem zweitägigen Gipfeltreffen stehen Gespräche über Handel, den Schutz der Meere und den Kampf gegen Cyberkriminalität auf der Tagesordnung.

Hervorgegangen aus dem British Empire, vertritt die Vereinigung unabhängiger Staaten ein Drittel der Weltbevölkerung. Mitglieder sind neben dem Vereinigten Königreich unter anderem Kanada, Indien, Südafrika, Australien, Neuseeland, Zypern und Malta.

Zu den wichtigsten Themen gehören normalerweise Entwicklung und Demokratie, inzwischen hat der Ausbau des Handels an Bedeutung gewonnen. Beim vorigen Commonwealth-Gipfel 2015 hatten die Mitgliedstaaten ein Abkommen zum Klimawandel verabschiedet, das den Weg für das Klimaabkommen von Paris mit ebnete.