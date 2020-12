Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen bereitet Sorgen

RKI-Präsident Wieler erwartet viele weitere Tote durch Coronavirus

Berlin (AFP) - Angesichts vermehrter Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen erwartet das Robert-Koch-Institut (RKI) in viele weitere Corona-Tote in Deutschland. Die Präventionsmaßnahmen in den Heimen seien nicht ausreichend erfolgreich, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Er appellierte ein weiteres Mal an die Bevölkerung, die Zahl der Kontakte zu reduzieren und sich an die Regeln zum Abstand und zum Lüften zu halten.

RKI-Präsident Lothar Wieler © AFP

Das RKI meldete zuvor 22.046 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland und damit ähnlich viele wie vor einer Woche. Die Zahl der Corona-Toten blieb mit 479 nur knapp unter dem am Dienstag gemeldeten bisherigen Höchstwert, der bei 487 Toten an einem Tag lag.

Wieler sagte, es sei zu sehen, dass in einigen Regionen die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze stießen. "Wir sehen auch, dass die Zahl der schweren Verläufe und der Todesfälle von Woche zu Woche steigt." Im weiteren Zeitverlauf sei "mit vielen weiteren" Toten zu rechnen.

Gleichzeitig nannte Wieler die derzeitige Entwicklung mit vermehrten schweren Verlaufen und erhöhten Todeszahlen nicht überraschend. Es seien immer mehr ältere Menschen betroffen, vor allem in der Altersgruppe der über 80-Jährigen.

"Wir müssen unsere ältesten Mitmenschen daher dringend schützen", sagte Wieler. Er forderte die Träger von Alten- und Pflegeheimen dazu auf, für ausreichende personelle Ressourcen zu sorgen. Die Heime müssten auch von den Gesundheitsämtern unterstützt werden.

Während in den Krankenhäusern die Situation im Griff sei, bewege sich die Zahl der Fälle in den Alten- und Pflegeheimen wieder auf dem Niveau des Frühjahrs, sagte Wieler. "Das bereitet uns tatsächlich große Sorgen."

Wieler sagte, es gelte aber weiter, dass die Menschen dem Coronavirus nicht hilflos ausgeliefert seien. Jeder können dazu beitragen, dass die Infektionen nicht zunehmen. "Bitte lassen Sie uns alle unsere Kontakte reduzieren", appellierte der RKI-Präsident.

Wieler nannte den Vorschlag vermehrter Corona-Tests von Lehrern sinnvoll, wenn dies in ein Hygienekonzept eingebettet sei. Er forderte, an jeder Schule einen Lehrer als Hygienebeauftragten einzusetzen, um Tests sinnvoll einzusetzen. Die Gesundheitsbehörden sollten die Lehrer dafür ausbilden. "Das ist wirklich machbar."

Als positive Entwicklung hob Wieler hervor, dass die Fallzahlen in allen Altersgruppe mit Ausnahme der älteren Bevölkerung sinken. "Wir sehen leichte Erholungen - das ist ein Trend, der in die richtige Richtung geht."