Ramelow plädiert für Minderheitsregierungen

Berlin (AFP) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) plädiert angesichts der parteipolitischen Verschiebungen in Deutschland für Minderheitsregierungen in Bund und Ländern. "Die Minderheitsregierung wird auch bei uns früher oder später kommen, da ist es allemal besser, sich schon jetzt auf neue Regierungsformate einzustellen und für eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz zu werben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben).

Seine Drei-Parteien-Regierung in Thüringen, die 2014 von vielen als ein zum Scheitern verurteiltes Experiment betrachtet worden sei, "ist inzwischen bundesdeutsche Realität", sagte Ramelow weiter. "Und so sollten wir auch das Modell einer Minderheitsregierung weniger als Stabilitätsrisiko betrachten, vielmehr als Chance, über neue Wege auch neue, zeitgemäße politische Ideen zu entwickeln."

Es sei "sicher anstrengend, mit wechselnden Mehrheiten in Sachfragen zu regieren", fügte der Linken-Politiker hinzu. "Aber der damit verbundene sanfte Zwang zum Kompromiss kann auch bereichernd wirken", sagte Ramelow und riet dazu, über die Landesgrenzen zu blicken. Er nannte das Beispiel Dänemark, wo die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen als Minderheitsregierung von drei anderen Parteien des linken Lagers unterstützt werden.

Auf Bundesebene ist eine Minderheitsregierung im Gespräch für den Fall, dass die SPD aus der großen Koalition aussteigt. So würden sich Neuwahlen verhindern lassen. In den drei Bundesländern, in denen demnächst Wahlen anstehen, könnte das Thema angesichts der zu erwartenden schwierigen Regierungsbildungen eine Rolle spielen.