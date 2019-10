Ministerpräsident sieht in Regierungskoalition Modell

Ramelow will Rot-Rot-Grün in Thüringen fortsetzen

Berlin (AFP) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will nach der Landtagswahl sein rot-rot-grünes Regierungsbündnis fortsetzen. "Ich kämpfe nicht für irgendeine Koalition, ich kämpfe für Rot-Rot-Grün", sagte Ramelow am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Er freue sich, dass SPD und Grüne zehn Tage vor der Landtagswahl in den Umfragen allmählich zulegen könnten. Seiner Meinung nach habe sich die Koalition "als Modell bewiesen".

Bodo Ramelow © AFP

Ramelow ist der erste Ministerpräsident der Linken, er regiert seit 2014. In jüngsten Umfragen liegen die Linken in der politischen Stimmung in Thüringen als stärkste Kraft vorne, die bisherige Regierungskoalition muss demnach aber um ihre Mehrheit bangen.