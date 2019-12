Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen konstituiert sich

Berlin (AFP) - Der "Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen" kommt am Montag (14.45 Uhr) zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dem Gremium gehören mehr als 40 hochrangige staatliche und nicht-staatliche Akteurinnen und Akteure an. Darunter sind Vertreter aus Politik und Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, der Fachpraxis und Betroffene.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) © AFP

Die Sitzung findet auf Einladung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und dem unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, statt. Ziel des Nationalen Rates ist die dauerhafte Stärkung der Strukturen für Schutz, Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.