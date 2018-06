Razzien in Chile wegen Missbrauchsskandals in katholischer Kirche

Santiago de Chile (AFP) - In Chile hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal Archive der katholischen Kirche durchsucht. Staatsanwalt Emiliano Arias bestätigte am Mittwoch zwei Razzien in Santiago und Rancagua. Er sprach von einem "Meilenstein", da zivile Behörden bislang nicht gegen Kirchenvertreter vorgingen. Die Razzien erfolgten zeitgleich mit einem Besuch zweier Sonderermittler des Papstes in dem südamerikanischen Land.

Students demonstrate against the sexual abuse scandal within the church in Chile as the Vatican's top abuse investigator Maltese archbishop Charles Scicluna (R) visits Catholic University in Santiago on June 13, 2018