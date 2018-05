Ausgang der Präsidentschaftswahl entscheidend für Friedensprozess

Rechtskandidat Duque und Linkskandidat Petro gehen in Stichwahl in Kolumbien

Bogotá (AFP) - In Kolumbien gehen der rechtsgerichtete Kandidat Iván Duque und der linksgerichtete Kandidat Gustavo Petro am 17. Juni in eine Stichwahl um das Präsidentenamt. Duque kam in der ersten Wahlrunde am Sonntag auf 39,1 Prozent, Petro auf 25,1 Prozent, wie die Wahlbehörde nach Auszählung von 99,2 Prozent der Stimmen mitteilte. Der Mitte-links-Politiker Sergio Fajardo landete mit 23,8 Prozent auf Platz drei.

Gustavo Petro (l.) und Iván Duque treffen in Stichwahl aufeinander © AFP

Der Ausgang der Präsidentschaftswahl dürfte entscheidend sein für den Friedensprozess in Kolumbien: Duque von der ultrarechten Partei Demokratisches Zentrum (Centro democrático, CD) hatte angekündigt, das Friedensabkommen von 2016 mit der Farc-Guerilla im Fall seines Sieges überarbeiten zu wollen. Die Friedensgespräche mit den noch nicht entwaffneten ELN-Rebellen lehnt er ab. Petro von der Bewegung Menschliches Kolumbien dagegen unterstützt das Abkommen und hatte erklärt, einen ähnlichen Pakt mit der ELN-Guerilla schließen zu wollen.

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos, der für das Abkommen mit den Farc-Kämpfern von Ende 2016 den Friedensnobelpreis erhielt, scheidet am 7. August aus dem Amt. Zum Ende des Wahlkampfes hatte er an die Wähler appelliert, die "enorme Bedeutung" der Wahlen für Kolumbien zu bedenken und dazu aufgerufen, den Friedensprozess fortzuführen.