Redaktion von "Charlie Hebdo" tritt erstmals seit Anschlag auf

Straßburg (AFP) - Erstmals seit dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" vor fast fünf Jahren tritt die Redaktion am Samstag wieder öffentlich auf: Rund 15 Journalisten und Zeichner des Blattes nehmen in der Straßburger Oper an einer Diskussionsveranstaltung des Weltforums für Demokratie teil (13.30 Uhr). Dabei geht es um Themen wie "Zensur und Drohungen" und den 50. Jahrestag der Gründung von "Charlie Hebdo" im kommenden Jahr.

Erstmals seit dem Anschlag 2015 tritt die Redaktion von "Charlie Hebdo" wieder öffentlich auf © AFP

Redaktionsleiter Riss sagte der Nachrichtenagentur AFP, Satire sei immer noch ein "Kampf". "Humor ist vielen Menschen suspekt", sagte er. Am 7. Januar jährt sich zum fünften Mal der islamistische Anschlag auf "Charlie Hebdo", bei dem zwölf Menschen getötet wurden - darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs.