Rede Merkels bei Solingen-Gedenken in Düsseldorfer Staatskanzlei erwartet

Düsseldorf (AFP) - Zum 25. Jahrestag des Brandschlags von Solingen mit fünf Toten finden am Dienstag Gedenkveranstaltungen in der Düsseldorfer Staatskanzlei und nahe dem Tatort in Solingen statt. Bei der Gedenkfeier in Düsseldorf (13.00 Uhr) wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Rednerin erwartet. Bei der Veranstaltung in Solingen (16.00 Uhr) will unter anderem Außenminister Heiko Maas (SPD) sprechen.

Anschlagsort in Solingen © AFP

Auf beiden Gedenkfeiern wird zudem der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu Reden halten. Bei dem rassistischen Brandanschlag auf das Haus der türkischen Familie Genc waren am 29. Mai 1993 fünf Mädchen und Frauen getötet worden. Als Täter wurden 1995 vier junge Solinger mit Kontakten in die rechte Szene verurteilt.