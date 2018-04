Experten halten Niveau- und Beitragssicherung wegen Milliardenkosten für unbezahlbar

Regierung: Kosten für Rentenpläne stehen noch nicht fest

Berlin (AFP) - Nach Einschätzung der Bundesregierung ist noch offen, wieviel die Rentenpläne der großen Koalition kosten werden. "Etwaige Kosten lassen sich derzeit nicht seriös bestimmen, da die Einzelheiten der angestrebten Leistungsverbesserungen in der Rentenversicherung noch nicht feststehen", sagte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums am Dienstag in Berlin. Er wandte sich damit gegen einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", demzufolge die Koalitionspläne wegen hoher Milliardenkosten unbezahlbar sein könnten.

FDP wirft Bundesregierung "Spendierhosenpolitik" bei der Rente vor © AFP

Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD auf eine "doppelte Haltelinie" festgelegt. Danach soll das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48 Prozent sinken. Gleichzeitig soll der Rentenbeitragssatz nicht über 20 Prozent steigen.

Nach Berechnungen des Max-Planck-Instituts würde die Haltelinie für das Rentenniveau, die die Koalition von derzeit 43 auf 48 Prozent anheben will, ohne zusätzliche Maßnahmen schon vor 2023 unterschritten, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" von Dienstag. Zwei Jahre später würde dann der Beitragssatz von 20 Prozent überschritten. Um die Fehlbeträge auszugleichen, wären 2025 demnach elf Milliarden Euro im Jahr, 2030 bereits 45 Milliarden Euro, 2035 80 Milliarden Euro und 2048 mehr als 125 Milliarden Euro jährlich erforderlich.

Die Forscher um den Rentenexperten Axel Börsch-Supan haben dem Bericht zufolge die erforderlichen Summen auf die Mehrwertsteuer umgerechnet, um die Größenordnung des Problems zu verdeutlichen. Danach müsste die Mehrwertsteuer von heute 19 Prozent 2030 um drei Prozentpunkte erhöht werden, bis 2036 wären es schon sechs Prozentpunkte, langfristig müsste die Steuer bei 26 Prozent liegen. "Wie auch immer das finanziert wird - diese Kosten sind unbezahlbar", sagte Börsch-Supan der Zeitung.

Dem entgegnete der Ministeriumssprecher, die Berechnungen "fußen auf Annahmen, die ohne Fundament sind". Sie dienten lediglich dazu, Versicherte und Rentner zu verunsichern.

Nach den bisherigen Annahmen der Bundesregierung würde die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 bis 2025 keine allzu hohen Mehrkosten erzeugen. Denn dem jüngsten Rentenversicherungsbericht der Regierung zufolge wird das Sicherungsniveau bis 2024 bei 48,0 Prozent bleiben, auch wenn es auf 43 Prozent absinken darf. Erst für 2025 wird in dem Bericht mit einem leichten Rückgang auf 47,4 Prozent gerechnet.

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verwies darauf, dass bereits 2016 die Kosten und Zahlen zur Rente vorgelegt worden seien. Es sei klar, "dass eine sichere Rente, die Stabilisierung des Rentenniveaus nicht zum Nulltarif zu haben ist".

Demgegenüber warf die FDP der Regierung eine "Spendierhosenpolitik" vor. "Die Bundesregierung hat den Generationenvertrag offenbar völlig aufgegeben, denn die Rente ist alles andere als enkelfit", sagte Fraktionsvize Michael Theurer der Nachrichtenagentur AFP. Er warnte vor einer "gewaltigen Gerechtigkeitslücke zu Lasten der jüngeren Generation."

Der Sozialverband VdK wandte sich gegen die Einschätzung, die Rentenpläne der Regierung seien unbezahlbar. Wenn konsequent die versicherungsfremden Leistungen aus Steuermitteln finanziert werden, würden sich auch die Beitragssteigerungen im Rahmen halten, erklärte die VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Deshalb müsse beispielsweise auch die geplante Ausweitung der Mütterrente komplett aus Steuermitteln bezahlt werden.