Befugnisse des Präsidenten werden gestärkt

Regierung im Tschad tritt nach Verfassungsänderung zurück

N'Djamena (AFP) - Nach einer umstrittenen Verfassungsänderung sind im zentralafrikanischen Tschad der Ministerpräsident und seine Regierung zurückgetreten. Eine entsprechende Erklärung von Präsident Idriss Déby wurde am Donnerstag im Fernsehen verlesen. Durch die Verfassungsänderung entsteht in dem Land ein reines Präsidialsystem ohne Ministerpräsident oder Vizepräsident. Die Abgeordneten hatten die Maßnahme am Montag verabschiedet.

Tschads Präsident Idriss Déby © AFP

Die Opposition hatte gewarnt, die Verfassungsänderung drohe die Demokratie zu untergraben. Ein Antrag von 26 Oppositionsabgeordneten, die Pläne zu annullieren, wurde nach einer Anhörung vor dem Verfassungsgericht am Donnerstag abgelehnt.

Die Verfassungsänderung sieht für den Präsidenten maximal zwei Amtszeiten von jeweils sechs Jahren vor. Bislang war ein Mandat auf fünf Jahre beschränkt, es gab aber keine Begrenzung bei der Anzahl der Amtszeiten. Staatschef Déby regiert den Tschad bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten. Zuletzt hatten politische Spannungen in dem afrikanischen Staat zugenommen.